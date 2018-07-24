РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Управляющая компания в микрорайоне Климовск Подольска планирует отремонтировать подъезды в одном из домов на улице Победы в 2020 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать подъезды в многоквартирном доме №14 на улице Победы в микрорайоне Климовск. Мужчина отметил, что помещения находятся в ужасном состоянии.

«Обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено сотрудниками администрации округа. По информации управляющей компании сообщаю, что ремонт подъездов дома №14 по улице Победы запланирован на 2020 год», – сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.