РИАМО - 24 июл. Сотрудники Росгвардии предотвратили пожар в частном доме в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

В наро-фоминский отдел вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из частного дома в городском поселении Апрелевка. Незамедлительно прибыв к объекту и увидев черный дым, идущий из вытяжной трубы дома, росгвардейцы приняли решение войти внутрь.

«Стражи правопорядка вызвали на место пожарных, после чего, обследовав все помещения, самостоятельно обнаружили источник дыма и ликвидировали возгорание при помощи имевшихся в служебном автомобиле штатных огнетушителей», – говорится в сообщении.

По предположению хозяев дома, приехавших позже, причиной происшествия мог стать утюг, оставленный включенным.