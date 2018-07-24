РИАМО - 24 июл. Межквартальный проезд длиной около полукилометра от Митинской улицы до дублера Пятницкого шоссе построили во 2-м микрорайоне столичного района Митино на северо-западе Москвы, проезд введен в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В комплексной жилой застройке 2-го микрорайона района Митина построен межквартальный проезд. Он тянется от Митинской улицы до дублера Пятницкого шоссе. Застройщик получил разрешение на ввод проезда в эксплуатацию. Его протяженность составляет 486 метров», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он напомнил, что комплексная жилая застройка 2-го микрорайона организована на месте неработавшего завода аттракционов «МИР» и территории, которая ранее находилась в собственности Минобороны РФ. Общая площадь осваиваемой территории составила 26,4 гектара.

На указанной территории инвестор - АО ИК «ГРИНЭКС» (ГК «Пионер») - возвел современный жилой микрорайон комфорт-класса почти для 7,5 тысяч человек. В его состав входят семь жилых домов, которые образуют два жилых комплекса: ЖК «LIFE-Митинская» и ЖК «LIFE-Митинская ECOPARK». Кроме того, в рамках проекта возведены два надземных гаража, многофункциональный общественно-деловой комплекс с апарт-отелем, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также необходимые объекты инженерной инфраструктуры.