РИАМО - 24 июл. Движение транспорта ограничат на участке Пожарского переулка в центре Москвы с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября из-за проведения инженерных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября на участке Пожарского переулка от владения 5А до пересечения с Курсовым переулком», – отмечается в сообщении.

С 21 по 30 октября будет ограничено движение на участке Курсового переулка в районе дома 17, строение 1.