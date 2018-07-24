РИАМО - 24 июл. Сотрудники столичного аэропорта «Шереметьево» продолжает работу по устранению причин снижения производительности системы транспортировки трансферного багажа, сбои в системе произошли из-за жары и высокой влажности, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В международном аэропорту «Шереметьево» произошло снижение пропускной способности системы транспортировки трансферного багажа по тоннелю межтерминального перехода.

«Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие, влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек», – отмечается в сообщении.

В настоящее время менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта. Необходимо принять во внимание уникальность и беспрецедентность данного проекта для аэропортов России. Его функционирование специалисты тщательно анализируют и разрабатывают оптимальные технические и эксплуатационные решения.

«Информация о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа межтерминального перехода не соответствует действительности. Пассажирский тоннель, станции и беспилотные составы межтерминального перехода функционируют в штатном режиме», – подчеркивается в сообщении.

При этом с 23 по 30 июля трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между терминалами «Шереметьево-1» и «Шереметьово-2» в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно.

«Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно. Администрация аэропорта «Шереметьево» приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства», – заключается в сообщении.

Ранее в субботу, 22 июля компания «Аэрофлот» сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа аэропорта, из-за чего несвоевременно отправлялся багаж следовавших через него трансферных пассажиров.