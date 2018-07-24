РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую 22 июля в подмосковных Люберцах 58-летнюю женщину, потерявшую память, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропала Харитонова Тамара Геннадьевна 1959 года рождения (58 лет). Двадцать второго июля 2018 года вышла из дома и пропала. Дезориентирована, потеря памяти», – говорится в сообщении.

Рост женщины 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза зеленые. Была одета в малиновую футболку с кружевом, темно-синие штаны, серебристые кроссовки с пайетками. Особые приметы: у правого глаза большая родинка.

Волонтеры уже собирали штаб и искали женщину своими силами. На данный момент штаб свернут, возможен повторный выезд.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Харитоновой, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».