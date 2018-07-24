РИАМО - 24 июл. Один человек погиб и один ранен в результате дорожно-транспортного происшествия в городском округе Чехов утром во вторник, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 07:45 в городском округе Чехов на 332-м километре Московского большого кольца произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и один ранен», – говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД.

В первом полугодии текущего года в России произошло 69,7 тысячи ДТП. Всего на российских дорогах за этот период погибли 6974 человека, а ранения получили 88,6 тысячи человек. Подавляющее большинство аварий традиционно продолжает происходить из-за нарушения ПДД самими водителями, происшествий по такой причине зафиксировано 61337.