РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июл. В подмосковном Королеве 8 августа состоится турнир по уличному баскетболу, в котором примут участие юноши и девушки 2000-2001 годов рождения, сообщается в аккаунте спортивного клуба «Созвездие» в Instagram.

Мероприятие пройдет на базе гимназии №18, расположенной по адресу: проспект Космонавтов, дом №37Б.

«Восьмого августа в 11:00 спортклуб «Созвездие» при поддержке комитета по спорту и комитета образования администрации Королева проводит турнир по уличному баскетболу. Возраст участников – 2003 год рождения и моложе (мальчики, девочки), 2000-2001 годов рождения (юноши, девушки)», – говорится в сообщении.

Заявку для участия в турнире можно подать до 5 августа по телефону: 8(916)807-91-27.

Уличный баскетбол часто именуют стритболом. От обычного баскетбола он отличается размером игровой площадки, который составляет половину обычного игрового поля, а также количеством игроков – стритбольная команда состоит из трех человек.