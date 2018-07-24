РИАМО - 24 июл. Спасатели тушат пожар в здании торговых рядов в поселке Монино Щелковского района, на месте происшествия работают девять единиц техники и 32 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 06:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Щелковский район, поселок Монино, улица Железнодорожная, дом 31», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники и 32 человека, из них от МЧС 11 человек и три единицы техники.

По данным открытых источников, по указанному адресу находятся торговые ряды.

Открытое горение ликвидировали в торговых рядах в поселке Монино Щелковского района >>