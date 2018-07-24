РИАМО - 24 июл. Электропоезд Калуга-1 – Москва Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) задержали утром во вторник из-за технических проблем, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Киевское направление. Задержан поезд 7093/7094 (Калуга-1 – Москва) на 35 минут. Предварительная причина: отказ технических средств», – говорится в сообщении.

Железнодорожники делают все возможное, что оперативно ввести движение поездов в график.

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