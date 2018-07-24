РИАМО – 24 июл. Министерство обороны РФ предложило поставить на учет все гражданские легковые автомобили, в первую очередь внедорожники, чтобы воспользоваться ими в случае введения военного положения в стране, пишет во вторник газета «Известия».

Ведомство разработало проект «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года №151» (документ имеется в распоряжении «Известий»). Новый документ вносит поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах.

«Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили. Предпочтение военные будут отдавать семейству отечественных внедорожников, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные, даже такие люксовые, как Toyota Prado или Volkswagen Touareg», – говорится в материале.

Сейчас проект приказа проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. Документ еще может быть серьезно переработан, в него могут внести существенные изменения.

Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится только в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства. Техника поступит на вооружение вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей.

В мирное время техника, подлежащая мобилизации, будет находиться на строгом учете. В военкомате на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния. В ней укажут, есть ли возможность эксплуатации транспортного средства без предварительного ремонта, каковы последние данные техосмотра и отметят наличие полиса ОСАГО.

Военные рассчитывают, что данные об автомобилях им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.