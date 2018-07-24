РИАМО - 24 июл. Этой осенью гастроэнтеролог, судмедэксперт и клинический фармаколог смогут получить статус «московский врач», таким образом, количество специальностей увеличится до 20, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса «московский врач» гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года. Кроме того, с 1 ноября получить его смогут и клинические фармакологи», – сказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Сдавать экзамены по специальностям «клиническая фармакология», «гастроэнтерология» и «судебно-медицинская экспертиза» можно будет на базе Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Номинанты получат возможность пройти теоретическую часть экзамена в тестовом режиме. Для этого врачу необходимо зарегистрироваться на портале вуза.

Проект «Московский врач» был запущен 1 сентября прошлого года. Статус присваивается на пять лет, а его обладателям выплачивают надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей. Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

Столичные медики постоянно повышают свой профессиональный уровень. Это комплексная работа, которая включает в себя прохождение обязательных обучающих программ, практические занятия в медицинском симуляционном центре Боткинской больницы, стажировки за границей и подготовку к участию в профессиональных конкурсах. По их итогам присваиваются денежные гранты.

В центре корпоративного развития Департамента здравоохранения медицинский персонал также обучают правильному и эффективному общению с пациентами. Уже более 16,5 тысяч медработников – главных врачей, заведующих отделениями, докторов, медицинских сестер и администраторов поликлиник – приняли участие в программе.