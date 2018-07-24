РИАМО - 24 июл. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года 12 ночными маршрутами общественного транспорта в Москве воспользовались почти 150 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За время ЧМ-2018 двенадцать ночных маршрутов перевезли почти 150 тысяч человек. Когда запускали эти маршруты – в них особо не верили, но с каждым летом пассажиров все больше», – написал мэр на странице «ВКонтакте».

При этом градоначальник добавил, что власти столицы подумают, как развивать эти маршруты дальше.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек.