РИАМО - 24 июл. Более 1,1 тысячи московских пар сыграют свадьбу в день «трех восьмерок» в субботу — 18 августа 2018 года, число желающих связать себя узами брака в красивую дату превысило прошлогодние показатели в день «трех семерок», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. Магия цифры восемь, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью. Часто именно положительный настрой жениха и невесты приводит к желаемому результату», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Она отметила, что магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает. Например, около трети браков, заключенных 7 июля 2007 года, уже распалось. Такая же доля разводов приходится на пары, которые поженились 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го.

В этот раз количество заявлений превысило прошлогодние показатели: 7 июля 2017 года брак заключили 1040 пар, а в этом году московские загсы приняли 1179 заявлений.

Мода на браки в красивые даты появилась в Москве десять лет назад. 7 июля 2007 года (07.07.2007) в московских загсах мужем и женой стали 1678 пар, 8 августа 2008-го (08.08.2008) — 1597 пар, 9 сентября 2009 года (09.09.2009) — 1010 пар.

Особую значимость и торжественность церемонии бракосочетания также придают площадки выездной регистрации брака. В летний период у молодоженов пользуются популярностью музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века, Петровский путевой дворец, Московский зоологический парк. Всего в распоряжении молодоженов имеется 12 площадок для выездной регистрации брака.