РИАМО - 24 июл. По итогам расследования убийства пятилетней девочки, тело которой обнаружили в подмосковном Серпухове, Московская областная дума при необходимости может подготовить поправки в Уголовный кодекс России, сообщил РИАМО заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

Ранее вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.

«Мы обязательно своеобразный мониторинг сделаем, когда это будет выяснено до конца. Почему это произошло? В силу каких обстоятельств? Конечно, сделаем определенные выводы и, если потребуется, приготовим поправки, наши инициативы по изменению закона. В данном случае эта трагедия попадает под действие федерального законодательства, то есть Уголовного кодекса», - сказал Черкасов.

Он отметил, что в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» в этом году в Московской области планируют установить более 5 тысяч камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

«Самое главное, что никакими техническими средствами, в том числе видеонаблюдением, не заменишь внимание родителей, внимание близких людей, поэтому все равно должен быть какой-то пригляд за ребенком. Если ребенка в таком возрасте отпускаете одного, то просите соседей или друзей посмотреть за ним. Нужно быть вместе и друг за другом наблюдать», - добавил Черкасов.

По его словам, в Мособлдуме также обсуждается вопрос о повышении качества картинки с камер видеонаблюдения, чтобы были видны не только силуэт и контур человека, но и четкие очертания лица, конкретные приметы.

«В этом году мы, кстати, увеличили финансирование нашей программы более чем на 100 миллионов рублей, с учетом увеличения общего количества закупки камер видеонаблюдения. Так что, я считаю, от нас все зависящие мы делаем, но, конечно, только расследование покажет, в чем была причина (преступления – ред.). Конечно, если мы увидим какие-то упущения, то моментально отреагируем на это и постараемся все своевременно закрыть», - заключил Черкасов.