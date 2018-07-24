РИАМО - 24 июл. Двенадцать возгораний зарегистрировано в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 100 человек, на ДТП спасатели реагировали 15 раз, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров - 12. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 102 человека и 34 единицы техники», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, на дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз и спасли 20 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано новых термических точек.

«На территории Московской области 24 июля прогнозируется преобладание II класса пожарной опасности, III класс на территории городских округов Дмитровский, Клин, а также на территории Сергиево-Посадского муниципального района. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», - заключается в сообщении.