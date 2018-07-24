РИАМО - 24 июл. Переменная облачность и температура воздуха до 25 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник, возможны кратковременные дожди, относительная влажность воздуха составит 70%, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем циклон с центром над Украиной продолжает испытывать на прочность жителей столицы и области. Из-за близости атмосферных фронтов местами пройдут короткие дожди, максимальная температура в Москве составит 22-24, по области 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, ветер восточных направлений подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

«Даже незначительное улучшение погоды благоприятно сказывается на общем состоянии большинства людей, особенно на психологическом и эмоциональном настроении. Метеопатические реакции в этот день возможны лишь у наиболее метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми нарушениями из-за колебаний атмосферного давления, которые в совокупности с неустойчивым геомагнитным фоном могут спровоцировать скачки артериального давления, головные и сердечные боли», - уточняется в сообщении.