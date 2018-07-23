РИАМО - 23 июл. Кандидат в губернаторы Подмосковья от КПРФ Константин Черемисов провел встречу с жителями в Селятине Наро-Фоминского городского округа, также встречу посетили жители Апрелевки, Калининца и Наро-Фоминска, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения КПРФ.

«18 июля в здании треста «Гидромонтаж» очередное партийное собрание посетил кандидат в губернаторы Московской области, второй секретарь Московского областного отделения КПРФ, заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов», - говорится в сообщении.

На встрече кандидат изложил свою предвыборную программу и позицию партии по различным вопросам. Также Черемисов выслушал и обсудил поступившие от жителей предложения. Прозвучали, в частности, пожелания инициировать программы в поддержку молодых семей и обеспечения молодежи работой, программу по развитию ТОСов.

Ранее Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.