РИАМО - 24 июл. Сертификаты на приобретение жилья по социальной ипотеке вручат 34 учителям из 17 муниципалитетов Московской области во вторник, церемония пройдет в доме регионального правительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Подпрограмма «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» реализуется с 2016 года. В настоящее время 63 учителя стали участниками подпрограммы. Это учителя русского языка и литературы, учителя математики, учителя начальных классов и учителя английского языка», - говорится в сообщении.

С 2018 года в подпрограмме участвуют и воспитатели дошкольных образовательных организаций, на участие от воспитателей подана 81 заявка.

Суть социальной ипотеки заключается в том, что правительство Московской области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Подпрограмма нацелена на закрепление в образовательных организациях Московской области наиболее востребованных специалистов и обеспечение их жильем на льготных условиях.