РИАМО - 23 июл. Анимационный фильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет» Дженнди Тартаковски вторую неделю подряд удерживает лидерство в прокате по России, за прошлый уикэнд лента собрала 211,4 миллиона рублей, сообщает в понедельник Газета.ru.

«На второй позиции — другая премьера позапрошлой недели, «Небоскреб» Роусона Маршалла Тербера. Остросюжетный фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли собрал за прошедшие выходные 107,5 миллионов рублей», - отмечается в материале.

Замыкает топ-3 супергеройский боевик «Человек-муравей и Оса» Пейтона Рида с 70,5 миллионами рублей, собранными в конце третьей недели проката.

Премьерные «Клуб миллиардеров» и «Килиманджара» заняли четвертое и пятое места соответственно.