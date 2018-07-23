РИАМО – 23 июл. Новостройку на улице Леонида Булавина в подмосковном Сергиевом Посаде, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья, намерены сдать в эксплуатацию раньше срока, в начале 2019 года, сообщает телеканал ТВР24.

По программе расселения аварийного жилья с 2016 по 2019 год в Сергиевом Посаде должен быть расселен 51 дом. Сейчас идет строительство жилья для переселенцев в микрорайоне ПМК и на улице Леонида Булавина на Рабочем поселке. Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев проинспектировал стройку на улице Леонида Булавина.

«Это тот дом, где мы поставили себе задачу – и строители ее подтверждают – программу 2019 года выполнить в начале года, а не в конце. Постараемся выйти на первый квартал 2019 года», – сказал Токарев.

Для переселенцев из аварийного жилья строится пятиэтажный дом на 77 квартир. Сейчас строители возводят третий этаж.

По словам представителя застройщика – компании «Юниделл Строй», в сентябре планируется подключить дом к котельной «СТЭК», чтобы осенью приступать к внутренней отделке и установке сантехники.