РИАМО - 23 июл. С июня 2018 года по решению участников проекта «Активный гражданин» проект «Межпарковый велопрокат» позволит взять в аренду велосипед, например, в «Сокольниках», а вернуть его в саду имени Баумана или парке «Таганский», говорится в сообщении пресс-службы проекта «Активный гражданин».

Проект «Межпарковый велопрокат» стартовал в мае 2017 года. Его запустил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с городским общественным велопрокатом Velobike.ru.

«Теперь аренда велосипедов стала намного удобнее - взять «железного коня» жители и гости столицы могут в одном парке, а вернуть в другом», - говорится в сообщении.

В июне 2018 года по решению участников «Активного гражданина» в проекте появился новый маршрут, соединяющий парки «Таганский», «Сокольники» и сад имени Баумана. Теперь взять и оставить арендованный велосипед можно в любом из трех парков.

Для регистрации в системе понадобится телефон или банковская карта. После этого нужно оплатить доступ в терминале, на сайте или через мобильное приложение. Система отправит ПИН-код для ввода на руле велосипеда. Когда появится надпись «Удачной поездки», можно будет начинать прогулку.