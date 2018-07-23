РИАМО – 23 июл. Инцидент с самолетом, который был вынужден экстренно сесть в столичном аэропорту «Шереметьево» из-за открытого багажного отсека, закончился благополучно, однако такое происшествие вполне могло привести к трагическим результатам, в том числе к авиакатастрофе, сообщил летчик Вадим Базыкин.

Небольшая собачка, летевшая в самолете из Петербурга в Москву, во время полета выбралась из плохо закрытой переноски, разгрызла обшивку и добралась до проводов. Из-за этого у самолета сработало открывание багажного отсека. К счастью, он раскрылся лишь на несколько десятков сантиметров, после чего сработала блокировка. Экипажу самолета пришлось экстренно сажать лайнер в «Шереметьеве», чтобы избежать трагедии. Посадка прошла успешно. Собачка тоже не пострадала.

«Если собака разгрызла обшивку багажного отсека, то, естественно, она добралась до всей электропроводки. В самолете все автоматизировано. Вот питомица и вмешалась в автоматику, задев провода. Компьютер получил команду: «Открыть багажный отсек», а потом понял разницу давления и то, что открывать нельзя. Из-за этого сработала команда экстренного закрытия. Такое могло произойти только при посадке. На 8 тысячах метров, например, дверь бы никогда не открылась», - рассказал Базыкин в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом он добавил, что открытие багажного отсека вполне могло бы привести к крушению самолета. Пассажиров и экипаж спасла автоматизированная система блокировки.

«Открытие багажного отсека – это опасная ситуация. Могла произойти разгерметизация. Отсек могло вырвать, это привело бы к дальнейшему разрушению. Также из-за разгерметизации у пассажиров могло произойти кислородное голодание мозга. Разница давления в салоне и за пределами очень большая», - пояснил эксперт.