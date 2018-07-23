РИАМО - 23 июл. В городском округе Луховицы Московской области в период с 17 по 22 июля прошла крупнейшая ярмарка «Овощное ассорти», которую посетили свыше 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Ярмарка «Овощное ассорти» пользовалась большим вниманием со стороны жителей и гостей городского округа Луховицы Московской области. Ярмарку посетили более 5 тысяч человек. Лидерами продаж среди овощей и фруктов стали луховицкий огурец, помидоры, молодая свекла, морковь, зелень для засолки», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Ярмарка располагалась возле дома 4А по Советскому переулку. В ней приняли участие более 100 сельскохозяйственных производителей, каждому из которых организовали специальное торговое место.

В ближайшее время на территории городского округа Луховицы планируется проведение еще двух сезонных тематических ярмарок: «Летний урожай» с 7 по 12 августа и «Запасы на зиму» с 21 по 26 августа.

Всего в июле в Подмосковье планируют провести 237 ярмарок, 50 из которых имеют уникальную тематику, наибольшее их количество пройдет в городском округе Люберцы, Одинцовском и Щелковском районах.