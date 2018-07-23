РИАМО - 23 июл. С 15 по 18 июля в алтайском городе Белокуриха прошел пятый шахматный российско-китайский «Матч Дружбы» среди школьников, победу в котором одержала сборная России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культура и спорта Московской области.

Команды России и Китая в пятый раз встретились на шахматном турнире «Матч Дружбы». В состав национальной сборной вошли шахматисты из Химкинской школы шахмат – Дмитрий Цой и Володар Мурзин.

«Поединки проходили по «шевенингенской системе»: каждый из участников сыграл по одной партии с командой соперника. Матчи проходили по 15 минут и закончились уверенной победой сборной России со счетом 45,5:18,5», – говорится в сообщении.

Всего в команде числилось восемь человек – шесть юношей и две девушки 2004 года рождения.

«Поздравляю наших подмосковных спортсменов не только с попаданием в сборную России, но и с победой в главном матче», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также отметил, что шахматы, как вид спорта всегда ценились в России и продолжают быть востребованы в Московской области.

«У нас есть одна из сильнейших школ в Химках. В частности, Prof.ChessClub, которая поддерживает одаренных спортсменов и помогает достигать высоких результатов в спорте. Дмитрий Цой и Володар Мурзин являются воспитанниками этой школы», – уточнил Терюшков.

«Матч Дружбы» проводится в пятый раз, начиная с 2014 года. В нем традиционно принимают участие команды школьников из России и Китая. В 2017 году матч проходил в китайском городе Харбин.