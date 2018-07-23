РИАМО - 23 июл. Авария с грузовиком на Дангауэровском путепроводе на юго-востоке Москвы не повлияла на движение электричек Казанского направления МЖД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской железной дороги.

«Пригородные и пассажирские поезда Казанского направления Московской железной дороги выполняют рейсы по расписанию. Происшествие с грузовой машиной на автомобильном путепроводе - Дангауэровском - не касается работы железной дороги», - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник на Дангауэровском путепроводе в Москве грузовик слетел с проезжей части и пробил ограждение моста.