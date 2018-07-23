РИАМО - 23 июл. Известная подмосковная спортсменка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль «Бриллиантовой лиги», проходившей в Лондоне, по прыжкам в высоту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница Подмосковья преодолела высоту в 2,04 метра и повторила свой лучший результат в сезоне. Попытки взять высоту в 2,08 метра успеха не принесли. Второе место с результатом 2,02 метра завоевала спортсменка из Италии Елена Валлортигаре, на третьей строчке расположилась Вешти Каннингем из США с результатом 1,91 метра.

«Поздравляю Марию с очередной медалью на 11 этапе первенства. Ожидаемо подмосковная спортсменка сумела повторить свой лучший результат. Уверен, что победа Марии будет стимулом для новой победной серии, которая должна продлиться, как можно дольше», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

История побед Ласицкене началась в 2016 году с Всероссийской летней Универсиады. С тех пор почти на каждом соревновании по легкой атлетике она одерживает уверенную победу.