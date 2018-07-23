РИАМО - 23 июл. Боксерские мастер-классы, состязания, показательные бои, флешмоб и концерт состоялись в Международный день бокса в подмосковном Серпухове, в праздничных развлечениях приняли участие около 20 тысяч горожан, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

На счету серпуховских боксеров немало громких побед. Буквально накануне Федор Чудинов завоевал титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Interim, а Владимир Шишкин стал чемпионом WBA Continental в суперсреднем весе.

«Порядка 20 тысяч человек приняли участие в грандиозном шоу, посвященном Международному дню бокса, которое состоялось 22 июля в Серпухове. Его организаторами выступила Федерация бокса России при поддержке администрации городского округа», - отмечается в сообщении.

Праздник открылся возложением цветов к стеле «Город воинской доблести» на площади Славы. Память героев-серпуховичей почтили глава Серпухова Дмитрий Жариков, председатель совета депутатов Игорь Ермаков, исполняющий обязанности руководителя администрации Серпуховского района Алексей Воробьев, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, заслуженный тренер России Алексей Галеев, депутаты, главы сельских поселений, ветераны спорта и боксеры Серпухова, общественность.

Серпуховские спортсмены показали флешмоб, выстроившись в цвета российского триколора. Тренировка «Бой с тенью», продолжавшаяся рекордные 30 минут, собрала свыше 500 участников. Мастер-класс юным боксерам преподал серебряный призер чемпионата России, мастер спорта международного класса, обладатель пояса PABA, интернациональный чемпион WBA, временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов.

Ключевым событием шоу стали показательные боксерские бои. На ринге сразились женщины и мужчины разных весовых категорий. В программу мероприятия также вошли показательные выступления лучших серпуховских дзюдоистов, самбистов и боксеров. На празднике работали фотозоны, многочисленные аттракционы, выездная торговля.

Гости могли принять участие в фитнес-зарядке и танцевальной программе, продемонстрировать свои знания по истории бокса. Посетителей праздника развлекали участники паркур-шоу и велоджамп-шоу. В течение дня все желающие могли опробовать мощность своего удара на специальном тренажере. Трех самых сильных участников в финале праздника пригласили на ринг, где они между собой разыграли приз - технику Аpple.

Во время праздника в Серпухове выступили всемирно известный коллектив «Бурановские бабушки» и участница телепроектов «Фактор А» и «Голос» Виктория Чернецова. Завершилось шоу концертом популярной группы «Ума Турман» и фейерверком.