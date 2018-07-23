РИАМО - 23 июл. Ограничения в движении транспорта ввели в Москве из-за строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро, ограничения действуют по 31 августа, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Участок 1: Боровское шоссе в районе дома №9, с понедельника (23 июля – ред.) по 31 августа круглосуточно по двум полосам», – говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника и по 31 августа с 01:30 до 05:30 будет ограничиваться движение по одной полосе на участке улицы 50 Лет Октября в районе дома №2 по улице Богданова.

В конце июня в столице состоялся технический пуск Солнцевского радиуса метро от «Раменок» до «Рассказовки», новые станции начали готовить к открытию пассажирского движения. На участке размещаются семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевской линии метро планируют запустить в конце лета – начале осени текущего года. Это позволит почти 600 тысячам москвичей сократить время на поездку в центр города до 45 минут.