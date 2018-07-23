РИАМО - 23 июл. Подмосковный колледж «Энергия» по итогам конкурса правительства РФ получил грант на обновление и модернизацию материально-технической базы, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Всего на конкурс было подано 413 заявок из 78 субъектов РФ, а из резервного фонда выделили около 1,5 миллиардов рублей.

«Областной колледж «Энергия» занял первое место в конкурсе, организованном правительством РФ, и получил один из 40 грантов, предусмотренных на обновление и модернизацию материально-технической базы организаций профессионального образования», - отмечается в сообщении.

Средства гранта направят на обновление и модернизацию лаборатории инженерной и компьютерной графики и лаборатории полимерных композитов.

Коллеж принимает абитуриентов на территории пяти муниципальных образований Московской области: городской округ Реутов, городской округ Балашиха, Богородский городской округ, город Старая Купавна, город Электроугли.