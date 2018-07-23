РИАМО - 23 июл. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Газета.ru.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы», — говорится в сообщении.

Ранее Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым взаимодействие в рамках ЕАЭС. Помимо этого, лидеры обсудили несколько актуальных тем, которые касаются международной повестки.