РИАМО - 23 июл. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства провел встречу с дольщиками ГК Urban Group, в первоочередном режиме достроят шесть домов компании, расположенных в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДОМ.РФ».

В понедельник в офисе «ДОМ.РФ» прошла встреча представителей Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства с гражданами, купившими квартиры в объектах группы компаний Urban Group. Во встрече приняли участие генеральный директор фонда Александр Плутник, заместитель гендиректора фонда Алексей Ниденс, министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев и конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене.

«Правительство РФ утвердило дорожные карты по достройке объектов Urban Group. Определены шесть домов в максимальной степени готовности, которые будут достраиваться в первоочередном режиме. Строительство четырех из них планируется завершить уже в декабре 2018 года. Это дом №7 в ЖК «Видный город» (готовность 95%), дом №5 в ЖК «Солнечная система» (80%), дом №6 в ЖК «Митино О2» (95%) и дом №7 в ЖК «Опалиха О3» (95%). Корпуса 1 и 2 дома №11 в ЖК «Митино О2» предполагается достроить в апреле 2019 года», - отмечается в сообщении.

Чтобы контролировать ход строительства, на всех стройплощадках установят камеры видеонаблюдения. Ранее системы видеонаблюдения были установлены в центрах приема документов от дольщиков на включение в реестр требований о передаче жилых помещений. Сейчас в Московской области открыты три таких центра.

Плутник также рассказал, что «ДОМ.РФ» готово рефинансировать ипотеку дольщикам Urban Group.

«Мы откроем специальную программу по рефинансированию ипотечных кредитов, чтобы ежемесячные платежи были поменьше. Ставка будет снижена до сегодняшней рыночной ставки. Таким образом, те кредиты, которые брались несколько лет назад под 12-12,5% годовых, могут быть рефинансированы по ставке 9,5%. Будем смотреть на каждую индивидуальную ситуацию», - сказал он.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тысячами дольщиков.