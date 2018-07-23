РИАМО - 23 июл. С 24 июля по 25 августа в связи с инженерными работами круглосуточно будет перекрыта часть улицы 9-я Северная линия на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Полное круглосуточное перекрытие участка 9-й Северной линии связано с проведением работ по устройству инженерных сетей в районе дома №1, корпус 1», - говорится в сообщении.

Улица 9-я Северная линия находится в районе Северный Северо-Восточного административного округа Москвы.