РИАМО – 23 июл. Двадцать седьмого июля в Московском Планетарии можно будет увидеть сразу два редких космических явления, говорится в сообщении пресс-службы Московского Планетария.

Двадцать седьмого июля 2018 года состоится редкое астрономическое событие – великое противостояние Марса. В этом году Марс приблизится к Земле на 57 731 916 километров, его яркость достигнет – 2,8 звездных величины, видимый диаметр планеты увеличится в пять раз. В текущем году великое противостояние Марса по редчайшему совпадению произойдет вместе с полным затмением Луны – самым длительным в 21 веке. Наблюдать их можно будет практически на всей территории России.

«В Московском Планетарии устроят в этот вечер (27 июля – ред.) специальные наблюдения: великое противостояние Марса и центральное полное затмение Луны. Оба явления случаются весьма редко, а то, что они приходятся на одну дату, необычайно редкое совпадение», – отмечается в сообщении.

В материале добавляется, что множество открытий было сделано именно в моменты великих противостояний Красной планеты. Самым знаменитым среди великих противостояний Марса по праву считают случившееся 5 сентября 1877 года, когда Марс приблизился к Земле на 56 413 782 километров. Именно тогда американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса – Фобос и Деймос. И тогда же итальянский астроном Джованни Скиапарелли открыл знаменитые марсианские «каналы». В период предыдущего великого противостояния Марса – 28 августа 2003 года – космический телескоп Хаббл сделал снимки Красной планеты, на которых можно различить элементы поверхности Марса.

Наблюдению астрономических явлений обычно мешает земная погода, но в этот раз совершить новые открытия и четко рассмотреть марсианскую поверхность помешает погода на Марсе. Астрономы Московского Планетария сообщают, что в этом году в конце мая на Марсе внезапно возникла пылевая буря, которую обнаружил MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Из-за чего обмен данными и научная работа марсохода Opportunity приостановлена с 10 июня 2018 года.

Сейчас, в конце июля, буря уже переросла в пылевой шторм, а это означает, что даже в очень хороший телескоп увидеть четкие элементы поверхности Красной планеты не удастся. Из-за пыли Марс приобрел еще более красный оттенок. Пыль в его атмосфере полностью закрыла марсианское небо и на фото видны лишь расплывчатые участки поверхности Красной планеты.