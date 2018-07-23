РИАМО – 23 июл. В подмосковном Домодедове по результатам прокурорской проверки к ответственности привлекли коммерческую организацию и ее руководителя за нарушение природоохранного законодательства, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Домодедовская прокуратура провела проверку в ООО «Комбинат», которое производит готовые пищевые продукты. Проверка показала, что в результате деятельности организации образуются различные виды отходов. Вместе с тем, организация не предоставила в кадастр отходов Московской области необходимые сведения за 2017 год.

«По постановлениям Домодедовской городской прокуратуры, юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по статье 9.2. Кодекса об административных правонарушениях Московской области (нарушение порядка ведения кадастра отходов Московской области) в виде штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Руководителю юридического лица прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.