РИАМО – 23 июл. Судебные приставы предлагают не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению и проверять соискателей на наличие долгов при приеме на работу, сообщает «Интерфакс».

«Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь (долг по алиментам – ред.), будь добр перемещаться пешком», - сказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в понедельник в ходе круглого стола, посвященного теме алиментов.

Он добавил, что Минюст РФ в настоящее время разрабатывает законопроект по недопуску должников к экзамену в автошколе, законопроект одобрил глава МВД России Владимир Колокольцев, который предложил применять аналогичные меры не только в отношении должников по алиментам.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем нас о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам», - сказал Аристов.

Он добавил, что приставы смогут узнать о приеме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника. И как только работодатель обнаружит должника, он должен будет сообщить о нем судебным приставам, в том числе по электронной почте.