РИАМО – 23 июл. Авиакомпании России в январе-июне 2018 года перевезли почти 51,5 миллион человек, это на 11,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает Газета.ru.

«Российские авиакомпании в период с января по июнь текущего года нарастили перевозки пассажиров на 11,3%, до 51,446 миллиона человек», - отмечается в материалах Росавиации.

В июне авиакомпании увеличили перевозки на 10,4%, до 11,488 миллиона пассажиров.

При этом процент занятости пассажирских кресел в июне вырос на 0,7 процентного пункта, до 85,7%, а процент коммерческой загрузки — на 1,6 процентного пункта, до 72,8%.

Перевозки грузов и почты выросли на 2,7%, до 95,2 тысячи тонн.