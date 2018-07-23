РИАМО - 23 июл. На международной олимпиаде по биологии, завершившейся в Иране, школьники из Москвы завоевали две золотые и одну серебряную медаль, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента образования столицы.

«Столичные школьники завоевали три медали на 29-й Международной биологической олимпиаде. Награды высшей пробы на счету Азата Гараева, выпускника СУНЦ МГУ (Специализированный учебно-научный центр — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета – ред.), и Артема Пустовида, учащегося Университетской гимназии. Воспитанница школы №1567 Ирина Ярутич стала обладательницей серебряной медали», - сказал собеседник агентства.

Всего в копилке национальной сборной четыре медали: три золотых и одна серебряная, добавил он.

Соперниками московских школьников стали команды из 70 стран мира. Международная биологическая олимпиада проходила в Тегеране с 15 по 22 июля. В следующем году олимпиада пройдет в Венгрии.