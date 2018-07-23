РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В центре подмосковного Подольска в понедельник вечером образовалась пробка длиной свыше 3 километров, возможной причиной затора стали ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 19:00 в Подольске на улице Кирова образовалась пробка более 3 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до поворота на Октябрьский проспект с улицы Кирова. На данном участке произошли две аварии. Средняя скорость движения составляет от 7 до 25 километров в час.

Также из-за еще одного ДТП пробка образовалась на Большой Серпуховской улице. Движение затруднено от автобусной остановки «Кутузово-2» до поворота на Индустриальную улицу.

Помимо этого, пробки образовались на Южном обходе и автодороге А-107. На данных дорожных участках скорость движения не превышает 5 километров в час.