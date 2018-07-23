На Дангауэровском путепроводе в Москве грузовик пробил ограждение и слетел с моста, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
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На Дангауэровском путепроводе в Москве грузовик пробил ограждение и слетел с моста, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
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