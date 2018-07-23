РИАМО - 23 июл. На Дангауэровском путепроводе в Москве грузовик пробил ограждение и слетел с моста, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«В понедельник в 17:22 на Дангауэровском путепроводе грузовое транспортное средство съехало на тротуар и пробило ограждение моста. На место прибыли оперативные службы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 18:04 грузовик покинул проезжую часть. Движение восстановлено.

Грузовик пробил ограждения моста на юго‑востоке Москвы. ВИДЕО >>