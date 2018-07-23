РИАМО – 23 июл. С начала 2018 года через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило более 6 тысяч документов в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«С начала года (2018 года – ред.) застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 557 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 401 извещение об окончании строительства, 323 заявления о выдаче заключений о соответствии, а также ряд иных документов», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В настоящее время в рамках осуществления функции государственного строительного надзора, участники строительства имеют возможность подать в Главное управление документы по 12 видам услуг через личный кабинет застройщика на портале.

Действует также и электронный сервис, позволяющий застройщикам получать уведомление о проведении проверки, протокол об административном правонарушении, предписание об устранении выявленных нарушений и иные документы, а также направлять в адрес Главного управления всю исполнительную документацию при строительстве, уточняется в сообщении.