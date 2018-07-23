РИАМО - 23 июл. В городском округе Химки начнется строительство складского комплекса площадью более 5,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство складского комплекса в городском округе Химки. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать порядка 85 новых рабочих мест», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По утвержденному проекту, на площади более 5,3 тысячи квадратных метров в одноэтажном здании разместятся административные, складские и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут находиться стоянка грузового транспорта, места для погрузочно-разгрузочных работ и подъездные пути.

Срок действия разрешения на строительство истекает в июне 2019 года.

Объем инвестиций в строительство объекта составит около 200 миллионов рублей. Застройщиком является ООО «Полный дом».