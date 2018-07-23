РИАМО – 23 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Москва достигла успехов в развитии электронных сервисов для населения, и этот опыт нужно распространять и на другие регионы России, сообщает ТАСС.

В понедельник Медведев провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Я знаю, что в последнее время в рамках развития электронных сервисов Москва достигла довольно значительных успехов. Я думаю, с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, нужно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более, что он получил оценку со стороны такой крупнейшей международной организации, как ООН. Так что будем это делать», - сказал Медведев.

Как отметил премьер, москвичи уже привыкли к тому, что значительная часть услуг оказывается в электронной форме, и это признание того, что было сделано за последние годы.

«Это вошло в ткань жизни города, этим пользуются миллионы москвичей, то есть это просто удобно для людей, с одной стороны, и дает возможность учесть мнение очень значительного количества горожан», - сказал глава правительства.

Он поздравил власти столицы с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению города, и эти возможности, «конечно, желательно и дальше развивать».

«Мы не стремились занимать какие-то места, просто электронное правительство РФ и мы двигались максимально быстрыми темпами и охватывали разные-разные сферы деятельности, начиная от образования, здравоохранения, информационных технологий по управлению транспортными потоками», - сказал Собянин.

Он отдельно отметил работу портала «Активный гражданин», где, по его словам, задействованы 2 миллиона человек, которые периодически голосуют по тем или иным проектам - благоустройство, развитие города, образование и так далее. Эта система позволяет «реально узнать отношение людей к тем или иным проектам».

Также мэр Москвы рассказал о портале «Наш город», в работе которого участвуют более миллиона москвичей.

«По сути дела это наши коллеги, которые помогают нам контролировать те или иные услуги, за которые город заплатил - как ходит общественный транспорт, насколько чистый подъезд, как содержится детская площадка и так далее. То есть 90% ситуаций, на которые можно пожаловаться теоретически, записаны в «Нашем городе», мы получаем ежегодно десятки и сотни тысяч замечаний, которые активно и быстро исправляются», - сказал Собянин.

Он также отметил успешную работу ряда других площадок для обсуждения тех или иных вопросов.