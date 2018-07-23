РИАМО - 23 июл. На стройках Подмосковья на минувшей неделе ликвидировали более 200 нарушений, при этом инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили почти 250 новых недочетов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 16 по 22 июля 2018 года на строящихся объектах выявлено 243 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства.
На минувшей неделе инспекторский состав ведомства провел 159 проверок строящихся объектов, из которых 124 плановых, 35 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.
«Строгий контроль качества и сроков строительства объектов в Московской области со стороны инспекторского состава государственного строительного надзора обеспечивает надежность и безопасность зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию», – подчеркнул Гарибян.
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