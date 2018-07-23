РИАМО - 23 июл. В подмосковном Наро-Фоминске следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на территории частного домовладения, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«На территории участка частного домовладения, расположенного в деревне Тарасково Наро-Фоминского городского округа 23 июля обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы. По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», - отмечается в сообщении.

Установлено, что погибшие являлись рабочими по хозяйству в данном домовладении. По неустановленной причине мужчина произвел несколько выстрелов в область головы и туловища женщине, после чего совершил самоубийство.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружен пистолет «Вальтер» с глушителем. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - добавляется в сообщении.