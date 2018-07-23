РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В городском округе Люберцы ремонт на дорожном участке на улице Хлебозаводской был проведен с использованием битых кирпичей.

Ранее местные жители опубликовали в группе «Люберцы Life» в соцсети «ВКонтакте» снимок, на котором видно, что ремонт дороги на улице Хлебозаводской проведен халатно. Вместо асфальта здесь появились битые кирпичи.

«Двадцать четвертого июля на данном участке дороги будет проведено асфальтирование», – пояснил в комментариях под постом и фотографией замглавы администрации муниципалитета Эдуард Сигалов.