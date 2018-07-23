РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Автопарк станции скорой помощи в Подольске пополнился четырьмя новыми машинами, среди которых есть и один реанимобиль, сообщается на сайте администрации горокруга.

Врачи единой Московской областной станции скорой медицинской помощи получили от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ключи от 85 новых автомобилей. Машины, оборудованные всем необходимым для оказания экстренной помощи, уехали в Подольск, Коломну, Одинцово, Клин, Королев и Красногорск.

«С церемонии вручения ключей в Красногорске в Подольск приехали три современных «неотложки» и один реанимобиль. Они более качественные, надежные и быстрые. И предназначены на то, чтобы быстрее доставлять в больницу пациентов. Подольский парк станции «Скорой помощи» обновляется постоянно, круглосуточно в нем дежурят 24 бригады. Средний возраст автомобиля – 2,5 года», – говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье более 60 станций и 20 постов скорой помощи. Новый автопарк позволяет значительно сократить время пути до пациента. Машины приобретаются со всем медоборудованием и оснащены системой ГЛОНАСС.