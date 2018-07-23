РИАМО - 23 июл. Следователи, работающие в головном институте госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш, проверяют события 2013 года, вопросов к сотрудникам учреждения за другое время нет, сообщается на сайте государственной корпорации.

«В рамках работы комиссии «Роскосмоса», созданной по указанию генерального директора, о проведении внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в ФГУП «ЦНИИмаш» установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш», - отмечается в сообщении.

Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется. Следствие продолжается.

На прошлой неделе в головном институте «Роскосмоса» - ЦНИИмаш - прошли обыски. Позднее был арестован 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, которого ФСБ подозревает в причастности к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

ЦНИИмаш располагает крупнейшей в России экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, занимается комплексными научными исследованиями и экспериментальной отработкой космических изделий.

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