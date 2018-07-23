РИАМО – 23 июл. В офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру» на юге Москвы проводятся обыски, сообщает в понедельник ТАСС.

«В настоящее время в магазине «Плеер.ру» на улице Мастеркова проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику», - сказал источник в правоохранительных органах.

При этом он не уточнил, в связи с чем проводятся следственные действия.

На официальном сайте магазина отмечается, что сейчас «Плеер.ру» не работает, клиентам перезвонят, как только магазин вернется к работе.

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